Investito un ventenne a Sesto Calende, interviene l’elisoccorso

(Immagine di repertorio) – Incidente in serata a Sesto Calende, dove una persona è stata investita. L’incidente è avvenuto poco prima delle 21,30 di domenica 17 agosto in via Montello.

Ancora non si conosce l’esatta dinamica dell’accaduto. Nell’incidente sono rimasti coinvolti un ragazzo di 20 anni, una donna di 49 anni e un uomo di 46.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e l’elisoccorso decollato da Como. Il ferito più grave, il ragazzo di 20 anni, è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale di Circolo di Varese.

Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Gallarate.