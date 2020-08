L’antico organo restaurato di Luino in concerto

Continua a Luino la quarantesima edizione della rassegna dedicata agli antichi organi della provincia di Varese. Sabato 22 agosto a partire dalle 21:00 al santuario della Madonna del Carmine di Luino, con il contributo del Comune di Luino, si svolgerà il concerto di Marco Ruggeri con un organo Francesco Carnisi del 1857.

Irene De Ruvo, musicista e musicologa, insieme a Mario Manzin, ha organizzato questa storica iniziativa culturale, promuovendola e supportandola con l’Associazione Antiqua Modicia di cui è presidente e direttore artistico (link al sito). La prima edizione del ciclo di concerti sugli organi storici della provincia di Varese risale però nel 1960 grazie a Mario Manzin, organologo e presidente per oltre cinquant’anni della Commissione per la tutela degli organi artistici della Lombardia.

L’organo di Luino, assieme a quello di Grantola è stato il primo degli oltre 140 restaurati nel nostro territorio varesino. «Questo concerto – commenta l’assessore alla Cultura Pier Marcello Castelli – vuole tenere alta l’attenzione sulla importanza della conservazione e del recupero di vecchi organi , come quello della chiesa di Voldomino superiore, che non vorremmo fosse l’ultimo ad essere restaurato. Un grazie di cuore al professor Mario Manzin che ha saputo per tutti questi anni fare da regista e, recuperando vecchi organi, ha consentito di rilanciare la piacevolezza del loro ascolto».

Antiqua Modicia è un’associazione musicale nata nel 2007 con la finalità di organizzare concerti e stagioni musicali sul territorio di Monza e della Brianza attraverso la sensibilizzazione e la creazione di sinergie fra diversi operatori culturali (Regione, Provincia, comuni, Associazioni, Fondazioni e privati).