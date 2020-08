“Te con l’autore” riparte con il giallo della villa abbandonata

Torna, dopo la sosta forzata per l’emergenza Covid, l’iniziativa “Te con l’autore” dell’associazione Borgo antico di Castiglione Olona.

L’appuntamento è per domenica 30 agosto alle 16, come sempre al Caffè Lucioni di Castiglione Olona.

L’ospite del pomeriggio letterario sarà Riccardo Landini (nella foto) con “Il giallo della villa abbandonata”.

«La pausa è stata lunga, e adesso abbiamo voglia di riprendere con la nostra attività culturale e con i nostri amici lettori ed autori – spiegano i omponenti dell’associazione culturale – Lo spazio a disposizione al caffè Lucioni è molto ampio, in questo periodo estivo ci si vede sotto le piante di un bellissimo giardino, che fa da cornice all’evento e dà sicurezza. Tuttavia, ricordiamo che sarà obbligatoria la mascherina, e, per sicurezza, è gradita la prenotazione chiamando il numero 0331 857411».

Riccardo Landini, emiliano ma di origini romagnole, ha pubblicato numerosi romanzi, e ha vinto diversi premi letterari legatè al mondo del giallo e del noir. Ha pubblicato anche diversi racconti, tra cui anche per alcuni per Giallo Stresa.

Il giallo della villa abbandonata ha come protagonista Astore Rossi, già comparso nel recente Il giallo di Via San Giorgio. Astori è un restauratore che viene chiamato per valutare mobili e quadri. Ecco come entra nella misteriosa villa abbandonata di una nobildonna. Qui trova un quadro che lo attira in modo particolare: una crocifissione in cui Cristo è ritratto in una postura inconsueta. Per una valutazione più precisa Astori coinvolge un amico esperto. Ma l’amico viene assassinato ed il quadro sparisce.

La soluzione arriverà, ma l’autore si riserva di tenerla segreta fino alla presentazione del romanzo il 30 agosto a Castiglione Olona.