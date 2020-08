Pro Patria, prima uscita con il Piacenza

Se la stagione è iniziata da circa una settimana, la Pro Patria inizia a pensare anche a disputare qualche test, anche se con le difficoltà dovute alle norme anti-contagio.

La prima restrizione da rispettare sarà il livello dell’avversario: dovrà per forza essere una squadra di professionistica, quindi dalla Serie C in su, così da avere tutti i giocatori e i membri dello staff sottoposti a controlli.

La prima amichevole per i ragazzi di mister Ivan Javorcic sarà sabato 22 agosto contro il Piacenza. Resta ancora da definire ora e luogo della sfida, ma sicuramente si svolgerà a porte chiuse.