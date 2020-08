Truffa telefonica a una 90enne di Azzate, si spacciano per la nipote in vacanza in difficoltà

Una truffa nota ma non per questo un raggiro meno infido e pericoloso, con l’escamotage della parente in difficoltà per confondere e colpire le ignare vittime.

Tra le attente segnalazione del gruppo di controllo del vicinato di Azzate torna alta l’allerta sulle truffe telefoniche, l’ultima ai danni di una donna novantenne. “È successo a mia suocera – si spiega nel gruppo -, si sono spacciati per la nipote in vacanza con problemi di liquidità e hanno cercato di spillarle dei soldi”, con un particolare inquietante, “conoscevano il nome della badante”.

Inevitabile la denuncia ai carabinieri.