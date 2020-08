Una serata alla scoperta dei gufi ad Arona

Una serata dedicata alla scoperta dei segreti e all’ascolto dei rapaci della notte insieme a Marco Mastrorilli, tra i maggiori esperti al mondo di gufi. L’appuntamento è sabato 22 agosto alle 21:00 in piazza san Graziano ad Arona, vicino alla libreria La stanza di Vincent.

La serata inizierà con una conferenza a cura di Marco Mastrorilli (ornitologo, scrittore e guida Aigae) e di Raffaella Maniero. Nel corso della conferenza verrà presenteranno anche il loro nuovo libro “Il volo rapito”, edizioni Noctuabook. La partecipazione è gratuita.

Subito dopo, alle 22:00, si partirà per un’escursione notturna guidata nella riserva naturale dei Lagoni di Mercurago. I partecipanti guidati da Marco Mastrorilli potranno così ascoltare i canti diversi dei rapaci della notte. Per partecipare alla visita è necessario prenotare con una mail all’indirizzo gufotube@gmail.com con nome, cognome, quanti adulti, quanti bambini e numero di cellulare.

Nato a Milano, ora vive a Parma, Marco Mastrorilli è specializzato nella ricerca e studio dell’ecologia dei rapaci notturni. Scrittore, naturalista e guida ambientale escursionistica, ha scritto 23 libri e collaborato numerose testate di settore oltre a quotidiani e periodici. Nel 2015 in Minnesota è stato insignito dal Global Owl Project del Premio speciale come miglior esperto di gufi a livello mondiale per quell’anno ed è entrato a far parte, unico italiano, della prestigiosa World Owl Hall of Fame. Ideatore e direttore artistico del Festival dei gufi e del Festival dei gatti. Nella sua vita ha accompagnato oltre 15.000 persone di notte per far vedere e ascoltare i gufi e conoscere l’Owlwatching. Ha vinto diversi premi letterari nazionali e internazionali, tra questi il primo premio di Letteratura naturalistica Parco Majella. Ospite in molte trasmissioni radiofoniche e televisive (Geo, Uno mattina, Sereno variabile, Tg5, Tg1…). Ha creato un canale YouTube interamente dedicato ai gufi che si chiama Gufotube (link).