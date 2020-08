Uyba1000, la campagna abbonamenti è sold out

UYBA1000, la campagna abbonamenti della Unet e-work Busto Arsizio per la stagione 2020/2021, è sold-out!

Il progetto della società biancorossa, il primo in assoluto in Italia pensato per la riapertura delle arene sportive al pubblico dopo la fase acuta del Coronavirus, ha completamente ridisegnato il Palayamamay, assegnando a tutti coloro che hanno prenotato un posto numerato, distanziato di un metro l’uno dall’altro, e posti vicini per membri dello stesso nucleo familiare.

UYBA1000 ha programmato tutto per rispettare le misure di sicurezza, al fine di prevenire l’ulteriore diffusione del contagio: oltre al distanziamento dei posti, il progetto prevedere il controllo degli ingressi e delle uscite per evitare assembramenti, il check della temperatura corporea, linee segnaletiche a pavimento e distribuzione di mascherine in entrata.

UYBA1000 è un’idea assolutamente inedita nata proprio in viale Gabardi che ha riscosso tanta attenzione mediatica, ma non solo: diverse sono le società di basket, pallavolo e calcio che hanno preso ad esempio il modello bustocco proponendo analoghe soluzioni.

Ora la palla passa alle Istituzioni. UYBA Volley ricorda infatti che:

L’effettiva realizzazione del progetto “1000” sarà ufficializzata solo quando saranno definite in maniera univoca le linee del Governo e delle Federazioni in merito alle modalità di disputa delle manifestazioni sportive della stagione 2020/2021 e alla relativa presenza di pubblico sulle tribune.

Segui lo sviluppo del progetto “1000” sui canali ufficiali della UYBA Volley.

Se il progetto “1000” sarà in accordo alle suddette disposizioni governative, ne sarai informato via mail e potrai finalizzare la tua prenotazione scegliendo esattamente il tuo posto ed acquistando la regolare tessera stagionale (per famiglie/conviventi sarà necessario presentare autocertificazione, per i bambini sotto i 6 anni che hanno diritto alla tessera gratuita sarà richiesta carta d’identità).

Se le linee del Governo e delle Federazioni saranno meno (o più) restrittive UYBA Volley si riserva di rivedere/modificare il progetto o sostituirlo con una diversa campagna di sottoscrizione.

______________________________ __

Intanto le farfalle continuano gli allenamenti, mentre la Lega Pallavolo Femminile ha ufficializzato date e formula del primo appuntamento stagionale, la Supercoppa Italiana. Questo il dettaglio, con la UYBA che inizierà direttamente dal secondo turno per la non iscrizione di Filottrano e Caserta:

Le sfide del primo turno (sabato 29 e domenica 30 agosto):

Igor Gorgonzola Novara – Bartoccini Fortinfissi Perugia

Savino Del Bene Scandicci – Banca Valsabbina Millenium Brescia

Saugella Monza – Bosca S.Bernardo Cuneo

VBC èpiù Casalmaggiore – Il Bisonte Firenze

Reale Mutua Fenera Chieri – Zanetti Bergamo

Le gare del secondo turno (martedì 1 e mercoledì 2 settembre):

Unet E-Work Busto Arsizio – Vinc. Chieri/Bergamo

Vinc. Novara/Perugia – Vinc. Casalmaggiore/Firenze

Vinc. Scandicci/Brescia – Vinc. Monza/Cuneo

Final Four (luogo da definire): sabato 5 e domenica 6 settembre