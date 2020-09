200 mascherine in dono ai bambini di Ispra

200 mascherine chirurgiche per ritornare a scuola più in sicurezza. Matteo Petullo, titolare della Vecchia camiceria, donerà i dispositivi all’Associazione genitori di Ispra giovedì 10 settembre.

Anche se il Comitato tecnico scientifico ha stabilito che per i bambini non ci sarà l’obbligo di mascherina se seduti in posti adeguatamente distanziati, le mascherine potranno comunque tornare utili per l’ingresso e l’uscita, oppure lungo tutti i vari spostamenti. Saranno comunque i genitori ispresi a scegliere come utilizzare al meglio le mascherine.

«Immaginiamo – commenta Matteo Petullo – le difficoltà che le misure anti-Covid comporteranno ai più piccoli alle prese col ritorno a scuola. per questo abbiamo deciso di regalare queste mascherine. Un dono che speriamo possa essere di aiuto ai bambini delle nostre scuole elementari e medie, e che possa alleggerire per le famiglie anche solo un po’ la spesa per l’acquisto delle mascherine».