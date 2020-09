Caterina Valsecchi la prima segretaria donna della Fim Cisl

Caterina Valsecchi è la nuova segretaria generale della Fim Cisl dei Laghi. È stata eletta del consiglio generale della Fim Cisl dei Laghi, riunitosi a Malpensa Fiere alla presenza del segretario generale nazionale Fim Roberto Benaglia, del segretario generale Cisl dei Laghi Daniele Magon e dei segretari generali regionali di Cisl e Fim, Ugo Duci e Andrea Donegà. (Da sinistra: Andrea Donegà, Ugo Duci, Caterina Valsecchi, Roberto Benaglia e Daniele Magon)

La Valsecchi, che ha ottenuto un ampio consenso, succede a Paolo Carini che andrà ad assumere altro incarico alla federazione regionale dei metalmeccanici della Cisl. Per la prima volta nella storia della Fim comasca e varesina, e della Fim dei Laghi, a guidare la categoria territoriale sarà una donna. «Ho accettato questa proposta con orgoglio e voglia di mettermi in gioco ‐ dichiara la nuova segretaria generale ‐. Metterò a disposizione della Fim l’esperienza maturata negli anni. Le grandi trasformazioni che abbiamo davanti, tecnologica, ambientale e demografica, e le sfide del lavoro che ci attendono, aggravate dalla crisi dovuta alla pandemia, necessitano di grande capacità di innovazione anche da parte della nostra organizzazione per rispondere ai bisogni delle iscritte e degli iscritti e dei lavoratori più in generale. So di poter contare su una squadra motivata e su un gruppo di delegate e delegati competenti e presenti».

Roberto Benaglia, segretario generale Fim Nazionale ricorda i tanti impegni che il Sindacato ha davanti: «Siamo impegnati in tantissime vertenze a livello nazionale tra cui quella Whirlpool, anche se il sito di Cassinetta non è coinvolto, in cui siamo chiamati a tutelare le persone e il lavoro. La prossima settimana ripartirà anche la trattativa per il rinnovo del Contratto Nazionale; siamo riusciti a impegnare Federmeccanica in una serie di incontri serrati che hanno l’obbiettivo di far decollare la trattativa. La congiuntura non è sicuramente delle più favorevoli ma, come sempre la Fim, non farà mancare il proprio contributo e la capacità di innovazione per difendere i salari e costruire tutele al passo coi tempi e in grado di valorizzare le persone».

Caterina Valsecchi inizia a lavorare molto giovane in una fabbrica meccano‐tessile del Lecchese, iscrivendosi prima alla FLM, la federazione unitaria dei metalmeccanici e poi, finita l’unità sindacale, alla FIM diventando delegata nel consiglio di fabbrica e poi operatrice sindacale dal 1993 al 2007 prima nella Fim di Lecco e poi in quella di Como. Successivamente, è stata segretaria generale della Fai (la categoria degli alimentaristi) di Como e poi dei Laghi fino al 2016, anno in cui entra nella segreteria della Cisl dei Laghi.