Cervo sbuca dal bosco e si scontra con un’auto

Stava viaggiando con la sua auto sulla strada tra Cadrezzate e Monate quando un cervo è apparso all’improvviso, e con un balzo è saltato in strada.



La frenata non è bastata ad evitare l’impatto: l’animale ha sbattuto violentemente contro la fiancata dell’auto ed è caduto, stordito, a terra. Poi si è rialzato ed è fuggito. All’automobilista non è rimasto che rientrare a casa e fare la “conta dei danni”. “Sarebbe il caso di cominciare a prevedere soluzioni per questo problema – dice Massimo, il protagonista della disavventura – Oggi me la sono cavata con l’auto ammaccata ma poteva finire peggio”