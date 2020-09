Fiamme all’alba a Brunello, brucia una casetta in legno

Incendio all’alba di sabato a Brunello: le fiamme hanno distrutto una casetta in legno su un terreno agricolo in via Santa Maria, appena alle spalle del cimitero (foto dal gruppo Fb “Sei di Brunello se”.

L’allarme è scattato appena prima delle 6.30, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese, con una squadra con autopompa.

Ancora da capire le cause del rogo, avvenuto nella tranquilla zona verde tra il paese e il piccolo nucleo di case intorno alla chiesa di Santa Maria Annunciata.