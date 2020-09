Giochi medievali e lanterne notturne: a San Fermo ci sono i Gorillas Games

Come tutte le discipline sportive, specie quelle “di contatto”, anche il football americano è rimasto fermo per lunghi mesi a causa della pandemia causata dal coronavirus. Una pausa che finalmente sta per terminare, e per festeggiare l’alba di una nuova stagione sabato 5 settembre al campo sportivo di San Fermo (il Jungle Field intitolato a Nicolò De Peverelli) andrà in scena la quinta edizione dei Gorillas Games, festa annuale del club biancorosso.

Un evento che si preannuncia particolare visto che prenderà ispirazione dal Medioevo, grazie alla collaborazione con il club di scherma antica “Sala d’Arme dei Magli d’Acciaio“. Il campo sportivo sarà quindi trasformato in un accampamento medievale e anche alcuni dei giochi previsti saranno a tema: a partire dalle 15 sono in programma esibizioni di scherma storica, con cavalieri in armi pronti ad affrontarsi a colpi di spada e scudo.Alle 20,30 la commemorazione di Nicolò De Peverelli, il giovane dei Gorillas scomparso cinque anni fa in un incidente stradale in Salento: come di consueto, saranno liberate in cielo le lanterne dedicate al giocatore varesino. Una “cerimonia” che precede il clou della serata, i duelli notturni con le spade combattuti dai provetti spadaccini dei Magli d’Acciaio. (foto di Vittorio Gurgone)

Nel corso della intera giornata non mancherà un ricco stand gastronomico con pulled pork e hamburger preparati dai mastri grigliatori di The Bridge e accompagnati dalle birre artigianali di Ma.Bo., la giovane beer firm nata in Valcuvia che si è subito fatta apprezzare per le sue produzioni.

Vista l’emergenza sanitaria in corso, nel corso della festa saranno presi una serie di provvedimenti in modo da rispettare le regole anti-Covid; sarà obbligatorio indossare la mascherina all’interno dell’intero perimetro dell’evento mentre è consigliato – per chi intende partecipare – effettuare una preiscrizione inviando nome, cognome e numero di telefono all’indirizzo gorillasvarese@fidaf.org o tramite i servizi di messaggistica di Facebook o Instagram della società.

I Gorillas Games proseguiranno quindi domenica 6 settembre ma a porte chiuse: in programma una gara di barbeque animata dal gruppo di grigliatori professionisti “Masters of Smoke”, che affiancheranno i cuochi meno esperti e decreteranno il vincitore della sfida.

Di seguito, spazio ai veri e propri Gorillas Games: prove di abilità, forza e velocità condite da tanta goliardia, marchio di fabbrica degli scimmioni del football.