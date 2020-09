Luino, crolla un soffitto alle Betulle, vigili del fuoco sul posto

Paura questo pomeriggio, giovedì al centro sportivo Le Betulle di Luino: il soffitto di una palestra è crollato attorno alle 18.30.

Non si segnalano feriti, sul posto sono intervenute alcune unità dei vigili del fuoco.

Il sindaco Enrico Bianchi ha inviato anche la protezione civile.

«È stata delimitata l’area e stiamo valutando i danni. Confermo che non vi sono persone coinvolte nel crollo e non ci sono feriti. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e la protezione civile comunale».

L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio quando un forte temporale si è abbattuto sulla città allagando la sala d’aspetto della stazione internazionale.

I vigili del fuoco sono stati chiamati per l’intervento in via Lugano e sono intervenute le squadre del distaccamento cittadino.