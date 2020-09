Luino, ultimo consiglio comunale prima del voto

L’ultimo consiglio comunale della “legislatura“ in corso, a Luino, è in programma per il prossimo 10 settembre, un giovedì, alle 20.30.

Sarà un momento di commiato dell’assemblea cittadina, che perderà molti dei suoi attuali componenti ma che assumerà una nuova composizione, rinnovata nel giro di due settimane: il voto è previsto per il 20 e 21 settembre e le relative proclamazioni dei nuovi eletti avverrà non molto dopo, mentre la giunta, organo esecutivo e di indirizzo politico la cui composizione spetta alla discrezionalità del sindaco (naturalmente sulla base degli equilibri politici) verrà. composta successivamente.

Giovedì prossimo i punti all’ordine del giorno sono tre, uno dei quali nell’aria per via della situazione contingente che stiamo attraversando e che influisce sugli equilibri di bilancio per spese e impegni economici del Comune, come del resto ampiamente anticipato dall’assessore alla partita, Diego Sgarbi: l’aggiornamento al dup, il documento unico di programmazione verrà seguito dall’approvazione del secondo punto all’ordine del giorno che sempre riguarderà i conti pubblici mediante l’approvazione del rendiconto gestionale del 2019.

In ultimo l’approvazione della bozza di convenzione con la comunità montana Valli del Verbano per la gestione in forma associata della pianificazione di protezione civile e di coordinamento di primi soccorsi.