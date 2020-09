Porte aperte al Parco Pineta per l’ultima domenica d’estate

Tante attività e sorprese accolgono grandi e piccini che sceglieranno di trascorre l’ultima domenica d’estate, quella del 20 settembre, al Parco Pineta che ha promuove per l’occasione un pomeriggio di apertura straordinaria sia del Centro didattico che dell’Osservatorio per offrire ai visitatori una molteplicità di percorsi, visite, giochi e sentieri per divertirsi in natura.

Tutto gratuito, tutto su prenotazione

Il Sentiero natura

Il Sentiero Natura, breve tracciato di facile percorrenza (anche per i passeggini) , conduce alla scoperta dell’affascinante mondo naturale. Lungo il percorso si incontrano aree di interesse come lo stagno ed il prato delle farfalle.

I numerosi cartelli didattici dislocati sul percorso, ciascuno con il suo Qr-code, permettono di accedere, tramite il proprio smartphone, a tracce audio di approfondimento registrate da esperti e guide del Parco.

L’Osservatorio

Non mancheranno approfondimenti astronomici imprescindibili vista la vocazione del luogo; la visita non riguarderà gli spazi al chiuso più angusti, ma non precluderà l’esperenzialità che contraddistingue il Centro didattico; per l’occasione infatti sarà predisposta una postazione di osservazione diretta del sole all’aperto.

Striscia sensoriale a piedi nudi

Campo sperimentale di Orienteering

In occasione della Giornata europea dei Parchi – Giornata della Custodia 2018, gli alunni della Scuola cecondaria di primo grado Galilei di Tradate coordinati dalla Cooperativa AstroNatura, hanno collocato nell’area del Centro didattico dei paletti che richiamano la conformazione delle lanterne di orienteering. I più piccoli che desiderano sperimentare divertendosi questa disciplina, possono richiedere le cartine riportanti le diverse opzioni di percorso e verificare le proprie doti di orientamento!

Il Sentiero F.A.T.A.

Elementi e natura, un connubio che ha attraversato il tempo permeando credenze e cultura “scientifica” del passato. Il sentiero di circa 1 km, che avvolge il Centro didattico, offre quattro installazioni sugli elementi. Ad arricchire la passeggiata il Percorso del sistema solare con partenza dalla postazione del Sole; un sentiero dotato di totem a rappresentare i corpi celesti in scala immersi in un ambiente boschivo suggestivo.

Percorso del Sistema Solare

Ad arricchire la passeggiata lungo il Sentiero F.A.T.A. ecco il Percorso del Sistema Solare con partenza dalla postazione del sole. Un sentiero dotato di totem a rappresentare i corpi celesti in scala immersi in un ambiente boschivo suggestivo. Anche in questo caso i cartelli didattici godono dalle nuove modalità di interazione. Un Qr-code collocato in prossimità dell’uscita del Centro vi permetterà di scaricare una pagina del browser tramite la quale accedere a tracce audio di approfondimento da ascoltare direttamente davanti al totem corrispondente.

App Etersia Quest – Armati di tecnomagia

Per aumentare le possibilità offerte dalla visita al Parco Pineta, è possibile (e consigliato) scaricare gratis l’App di Etersia Quest, che permette di percorrere il sentiero F.A.T.A., e vivere un’avventura che, tra rompicapi e prove di abilità, porterà i più piccoli (ma non solo) a confrontarsi con il perfido Kaos. Ghiandalf coinvolgerà gli utenti nel suo fantastico mondo popolato da stregoni armati di tecnomagia.

L’app Etersia Quest, scaricabile dai principali distributori (Google Play ed Apple Store) è fruibile in loco; una novità irresistibile a cui tutti potranno accedere anche attraverso la rete wi-fi messa a disposizione dal Parco.

Prenotazioni per visite sicure

1. Effettuare la prenotazione on-line tramite il portale eventbrite.it (raggiungibile anche dalla pagina Facebook del Parco) scegliendo l’orario di ingresso che si preferisce tra quelli disponibili. La prenotazione è obbligatoria e consigliata per singolo nucleo familiare. L’ingresso è contingentato e gestito attraverso la disponibilità di un numero limitato di biglietti per fascia oraria; occhio quindi all’orario riportato sul proprio biglietto.

2. Attendere l’email di conferma, scaricare i biglietti, stampare la prima pagina e sottoscrivere le clausole di partecipazione riportate nel box “informazioni evento”.

3. Presentarsi all’ingresso pochi minuti prima dell’orario indicato sul biglietto e consegnare il biglietto firmato all’accoglienza.

4. Le regole per una fruizione sicura sono le ormai consuete: distanze di sicurezza, mascherina e igienizzazione frequente delle mani.

Cosa portare con sé?

1. Un biglietto firmato per ogni prenotazione

2. Mascherina

3. Una penna

4. Uno smarphone con batteria carica. Prima di raggiungere la struttura si consiglia di scaricare una qualsiasi applicazione per la lettura di Qr-code.

I visitatori sono invitati a lasciare l’auto all’Area di sosta di via ai Ronchi e a raggiungere il Centro didattico scientifico a piedi: sono solo 500 metri, percorribili anche con passeggino. Si contribuirà così ad un minor inquinamento atmosferico guadagnandoci in salute.