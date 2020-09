Prolungati fino a dicembre i vecchi abbonamenti scolastici di Castellanza

Mentre si sta definendo la riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico locale di Castellanza a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’Amministrazione Comunale di Castellanza ha stabilito le modalità di rimborso alle famiglie che lo scorso anno avevano sottoscritto un abbonamento “scolastico” e non hanno potuto utilizzarlo completamente,

Attenendosi a quanto stabilito all’articolo 215 “Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL” del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha deciso di prolungare la durata dell’abbonamento “scolastico” per un periodo corrispondente a quello durante il quale non ne è stato possibile l’utilizzo”.

Due sono le modalità con cui si procederà:

-PROLUNGAMENTO ABBONAMENTO: per chi prosegue il percorso di studi e continuerà ad usufruire del servizio di trasporto scolastico. Dall’inizio della scuola (settembre 2020) e fino al 31 dicembre 2020 sarà ritenuto valido l’abbonamento scolastico (quello di colore azzurro del valore di € 100,00) dello scorso anno scolastico (2019/2020).

RIMBORSO PARZIALE ABBONAMENTO: per chi è in possesso dell’abbonamento scolastico dello scorso anno e, avendo concluso il corso di studi, non utilizzerà più il servizio di trasporto scolastico. Sarà erogato un rimborso di € 40,00 (il valore dei quattro mesi di abbonamento) da richiedere al Comune di Castellanza entro il 31 ottobre 2020 secondo le modalità stabilite e riportate sul sito comunale www.comune.castellanza.va.it.

“Alla base di questa nostra scelta vi è la continua attenzione ai bisogni delle famiglie –dichiara il sindaco Mirella Cerini- che vogliamo ancora una volta supportare in questo periodo molto delicato di ripresa delle attività. Desidero fare avere a tutte le famiglie un caro saluto e il mio augurio per l’avvio di questo nuovo anno scolastico”