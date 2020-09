Scontro in centro a Cassano, ferito un motociclista di Gallarate

Incidente stradale con ferito, poco dopo le 8 del mattino, a Cassano Magnago.

È successo in via Cinque Giornate, sull’asse di attraversamento principale che da Gallarate porta a Cairate-Tradate: un’auto e una moto, che procedevano nella stessa direzione, si sono scontrate e ad avere la peggio è stato il motociclista, che è stato soccorso da un’ambulanza giunta dalla vicina sede Cri di Gallarate e da un’automedica (foto d’archivio).

Il conducente della moto, un ragazzo di 25 anni di Gallarate, è stato trasferito al’ospedale Sant’Antonio Abate in codice giallo, vale a dire ferito ma non in pericolo di vita (era vigile e in buone condizioni generali). Indenne invece la conducente dell’auto, una signora di Cairate.

Sarà la Polizia Locale di Cassano, guidata dal comandante Raffaele Esposito, a ricostruire l’esatta dinamica e dunque torti e ragioni dei due protagonisti dello scontro.