Thibeau Nogues, il pilota acrobatico che fa volare le MV Agusta

Di solito siamo abituati a vedere una moto MV Agusta sfilare con eleganza nel traffico stradale, oppure sfrecciare con grinta su un circuito di gara. Questa volta però le moto della Schiranna si travestono da… “ginnaste” capaci di acrobazie al limite della fisica grazie alla capacità di Thibaut Nogues.

Il pilota francese, originario della Costa Azzurra, è uno specialista di stunt riding – riassumiamo con “acrobazie in moto” – e porta i suoi spettacoli in tutta Europa a fiere e festival dedicati alle motociclette. Nogues è anche divenuto il frontman di un comparto di MV Agusta creato appositamente per promuovere il marchio varesino sui social network, la cosiddetta “MV Agusta Freestyle Division”.

Un team che ha partecipato con le proprie evoluzioni agli eventi di contorno delle gare del Motomondiale, del Mondiale Superbike e di altri appuntamenti simili. La divisione è guidata da Virginio Ferrari, ex pilota con lunga carriera nel Motomondiale (2 GP vinti, un secondo posto assoluto, esperienze con la Cagiva 500 e la Paton) al fianco del quale ci sono tre meccanici altamente specializzati come Lorenzo Gandino, Emanuele Grassi e Marco Anfesi.

«In dieci anni di attività da freestyle rider ho lavorato alla creazione di un mio stile personale, puntando molto sull’eleganza – spiega Thibaut Nogues, arrivato nei giorni scorsi alla Schiranna dove ha deliziato i presenti con qualche numero dei suoi (vedi il video) – La collaborazione con MV Agusta è una grande opportunità per realizzare le mie aspirazioni ed è un sogno diventato realtà perché per me, le MV Agusta sono le moto più belle al mondo».

Per i suoi spettacoli, Thibaut Nogues utilizza due moto made in Varese: una Brutale 800 RR ed una F3 800 appositamente sviluppate in configurazione “Freestyle Division” grazie al lavoro del team di meccanici di cui abbiamo parlato. Le moto sono allestite con componenti dedicati: dalle protezioni laterali telaio in acciaio a una esclusiva sella antiscivolo (specifica per impennare restando in piedi), dallo scarico in titanio SC-Project, a cerchi lavorati e forcellone rinforzato e tanto altro ancora.

Con Thibaut si è complimentato personalmente anche il numero uno di MV Agusta, Timur Sardarov: «I suoi show e le sue doti di comunicatore hanno contribuito ad accrescere la conoscenza del marchio tra le nuove generazioni di rider nel mondo. Questo è anche il risultato di un grande lavoro di squadra messo in atto da un team coeso e altamente professionale. Siamo esattamente in linea con la nuova strategia di MV Agusta, che prevede anche l’apertura verso nuovi mercati e nuove clientele, più giovani. Non vedo l’ora di poter ricominciare ad assistere ai nuovi show con i nuovi trick messi a punto da Thibaut e dalla squadra».