Torna il cineforum delle Arti (e in più ci sono i film sull’arte)

Torna il Cineforum delle Arti di Gallarate, secondo edizione di questo 2020 “monco” per tanti mesi di occasioni culturali.

Una rassegna di cinque film, di giovedì, a partire dal 1° ottobre: pellicole scelte tra le più apprezzate ai Golden Globe, a Cannes e a Venezia. E introdotti da una serata speciale martedì 22 settembre con “Una notte al Louve: Leonardo da Vinci”, di Piene-Hubert Martin.

I film verranno quest’anno introdotti e commentati da Gabriele Lingiardi.

“Chi ha acquistato l’abbonamento del precedente ciclo di CineArtiForum può chiedere il voucher alla biglietteria del cinema e potrà utilizzarlo esclusivamente per i prossimi cicli di CineArtiForum a partire da ottobre 2020. Desideriamo ringraziare tutti coloro che ci hanno dimostrato vicinanza e sostegno comunicandoci l’intenzione di rinunciare al voucher, un gesto di solidarietà e fiducia per il nostro cinema, messo davvero a dura prova dall’emergenza in corso. A chi non l’ha già fatto, chiediamo di confermare tale intenzione scrivendoci una breve mail attraverso la sezione “contatti – cineforum” dal sito intemet www.teatrodellearti.it con oggetto `rinuncia al voucher”, in cui indicare il proprio nome e cognome e il numero della tessera”.

Martedì 22 settembre data speciale UNA NOTTE AL LOUVRE: LEONARDO DA VINCI di Piene-Hubert Martin

Giovedì 1 ottobre LA VITA NASCOSTA – HIDDEN LIFE di Terrene Malick con August Diehl e Valerie Pachner

Giovedì 8 ottobre MOLECOLE di Andrea Segre con Elena Almansi, Maurizio Calligaro, Gigi Divari

Giovedì 15 ottobre RITRATTO DELLA GIOVANE EN FIAMME di Celine Sciamma con Adèle Haenel e Noéraie Merlant

Giovedì 22 ottobre FAREWELL – UNA BUGIA BUONA di Lulu Wang con Awkwafina e Shuzhen Zhao

Giovedì 29 ottobre MISS MARX di Susanna Nicchiarelli con Romola Garai e Pack Kennecty

Biglietti: intero 7 euro, ridotto 5 — Abbonamento 25 euro

IL CICLO DI FILM SULL’ARTE

Martedì 22/09 ore 21:00

UNA NOTTE AL LOUVRE. LEONARDO DA VINCI

di Pierre-Hubert Martiin

con Coraly Zahonero

Martedì 13/10 ore 21:00

MALEDETTO MODIGLIANI

di Valeria Parisi

Martedì 10/011 ore 21:00

POMPEI. EROS E MITO

Martedì 15/12 ore 21:00

RAFFAELLO. IL GIOVANE PRODIGIO