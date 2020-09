Troppe buche a Oggiona a causa della fibra

«Le buche per le strade causate dall’installazione della fibra a Oggiona Santo Stefano diventa sempre più grande». La segnalazione arriva da un cittadino e riguarda i lavori in corso nel paese per l’installazione della fibra ottica. Secondo, il cittadino, dopo l’effettuazione degli scavi, «gli stessi vengono richiusi in maniera non del tutto efficace, tanto che si sono create voragini non indifferenti in tutto il paese, il traffico presente di certo non aiuta, ma i rumori dovuti a queste buche sono aumentati vertiginosamente tanto da non poter più vivere in casa serenamente» (nella foto la situazione di Piazza Italia)