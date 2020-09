A vela nel borgo marinaro di Minori, tra natura e archeologia

Nel borgo marinaro di Minori, sulla Costiera Amalfitana, si trovano tante tracce del passato, tra cui la favolosa villa romana del I sec. d.C, un raro esempio di casa al mare dell’antichità considerata uno dei monumenti più prestigiosi e meglio conservati della civiltà romana.

A proposito della Costiera Amalfitana il grande scrittore americano John Steinbeck diceva: “È un posto di sogno che non vi sembra vero finché non ci siete, ma di cui sentirete con nostalgia la profonda realtà quando l’avrete lasciato”. Perché questo tratto di costa unico al mondo è proprio così: ti avvolge con la sua bellezza sfolgorante e ti inebria fino a stordirti e farti perdere il senso della realtà. Poi però quelle atmosfere magiche e senza tempo ti rimangono dentro e tornano spesso a farsi desiderare come il migliore dei sogni.

Ma la Costiera Amalfitana non è solo natura ed atmosfere magiche. Qui c’è la storia del Mediterraneo e della civiltà che tra un borgo marinaro e l’altro emerge con tutta la sua forza tra antiche ville romane, palazzi storici, chiese e fontane, torri di avvistamento e parchi archeologici subacquei. Una destinazione davvero unica per chi ama le suggestioni del passato. Perché allora non unire i piaceri di una crociera a vela lungo questa costa con visite guidate in alcuni dei siti archeologici che propone?

Villa Marittima Romana, preziosa testimonianza del passato

Una delle più importanti testimonianze del passato si trova nel borgo di Minori, conosciuta in passato come Antica Reghinna Minor, cittadina posta in una deliziosa e tranquilla insenatura tra Capo d’Orso e Conca dei Marini. Si tratta della splendida Villa Marittima Romana del I sec. d.C, un raro esempio di villa al mare considerata uno dei monumenti più prestigiosi e meglio conservati della civiltà romana. La villa era probabilmente di proprietà di un ricco personaggio della corte imperiale che la volle costruire sul mare, con uno splendido patio di 2.500 metri e un approdo riparato e riservato. Minori infatti già nell’antichità era definita l’Eden della Costiera per il suo clima ventilato e fresco e le colline circostanti terrazzate e coltivate a limonaie e viti. Il vicino torrente inoltre garantiva agli ospiti della villa l’approvvigionamento di acqua dolce che alimentava la piscina e il grandioso impianto termale.

Dopo tanti secoli ancora oggi ci si stupisce alla vista degli stucchi e degli affreschi o degli splendidi mosaici che decorano il Ninfeo. La villa si trova in via Santa Lucia e può essere visitata tutti i giorni dalle 9 del mattino al tramonto.

Quegli antichi sentieri tra giardini e agrumeti

A Minori peraltro sono state scoperte altre due ville romane, una delle quali particolarmente ben conservata, ma per il momento ancora in fase di restauro. Ma i resti del passato di Minori sono anche nel Duomo dedicato a Santa Trofimena che fu restaurato nel 1800 e sfoggia tre luminose navate e un pulpito marmoreo seicentesco.

Sono poi gli stessi angoli di Minori e i piccoli paesi adiacenti a conservare l’atmosfera dei tempi passati. Basta inerpicarsi per le tante stradine in salita per raggiungere gli angoli più caratteristici della cittadina. Particolarmente grazioso è il villaggio di Villa Amena, con l’antichissima chiesetta di San Gennaro, e il villaggio di Torre che, con la chiesa di San Michele, è il cuore dello splendido “sentiero dei limoni”. Molto suggestivo è il sentiero delle antiche cartiere, raggiungibile attraverso la strada carrabile fino in fondo alla valle minorese e percorrendo poi l’antico percorso che si snoda verso la località Auriola. Ma si può approfittare anche per una passeggiata nel vicino Ravello, paese medievale abbarbicato in cima a una collina con vista mozzafiato sul Golfo e puntellato da giardini all’italiana.

Insomma l’incantevole paesaggio di Minori, arricchito dalla suggestione dei ricordi storici e da pregevoli monumenti e opere d’arte medievali può rivelarsi come una sosta perfetta per coloro che amano unire il piacere del viaggio per mare e le escursioni a terra.

Il punto di partenza per una crociera a vela lungo queste coste può essere Sorrento, ma in tanti preferiscono Salerno, più grande e meglio collegata. Salerno offre anche tante opportunità a chi non possiede la barca per noleggiarne una secondo le proprie esigenze. Basta fare una breve ricerca sulle proposte di noleggio di yachts a Salerno.

Guarda il video della Villa Romana