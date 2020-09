Vini online, quali sono i numeri degli ecommerce

Il comparto online per quanto riguarda gli acquisti alimentari è in forte crescita anche nel nostro Paese.

Questo non solo per tutto ciò che in genere si consuma a tavola, ma anche per i vini online, che sono sempre più acquistati.

Come si può comprendere, quello che era già un trend precedente, che stava portando sempre più consumatori ad acquistare anche il vino online, è stato ulteriormente incentivato dall’emergenza Coronavirus, che ha spinto tantissime famiglie ad affidarsi agli acquisti “a distanza” anche per il vino.

Ecco, quindi, le cifre e le percentuali che possono dimostrare le preferenze italiane dell’ultimo periodo per l’acquisto di vini online.

Vini online, lo spostamento di dati e preferenze

Gli effetti del coronavirus relativamente al vino online sono abbastanza evidenti, anche considerando l’anno ancora in corso.

Infatti, nei primi mesi del 2020, fino alla fine di giugno, si nota come gli italiani abbiano iniziato ad acquistare sempre di più nella grande distribuzione ma, soprattutto, su internet.

La GDO ha registrato un aumento del 9% delle vendite di vino, mentre il comparto “elettronico” un incremento pari al 102%.

Secondo i dati che sono stati diffusi da Nomisma Wine Monitor e Nielsen, nel primo semestre del 2020 le vendite online di vino da parte dei retailer del cosiddetto largo consumo sono aumentate del 147%.

Molto bene, anche se con un incremento inferiore, anche i negozi specializzati, che sono arrivati a registrare un aumento del 95%.

Già questi dati fanno capire come l’acquisto di vini online non sia più un tabù per gli italiani, che potrebbero continuare ad utilizzare questi canali anche in futuro.

I dati comprendono, poi, la così detta distribuzione a libero servizio. Le vendite di vino, in questo settore, sono cresciute addirittura dopo il lockdown. In particolare, le vendite che hanno riguardato il periodo tra il 9 marzo e il 3 maggio hanno visto un aumento del 6,7%, mentre per le settimane successive, fino al 28 giugno, si è avuto un ulteriore aumento del 3%, raggiungendo, quindi, il 9,7% in totale.

I prezzi medi sono aumentati del 3%, un aumento moderato se si considera la forte domanda.

Ma quali sono stati i vini più apprezzati e acquistati a livello generale?

Nell’acquisto dei vini in quest’ultimo periodo, gli italiani hanno mostrato di apprezzare sia i vini fermi sia quelli frizzanti, con un generale aumento del 12,5%.

I vini rossi hanno guidato la classifica, con un aumento del 14,9% a livello totale, mentre per gli spumanti, e anche lo Champagne, si è registrata una flessione del 19%. Probabilmente questa flessione, rispetto al 2019, è stata determinata anche dal fatto di non poter festeggiare la Pasqua come sempre.

Ad ogni modo, i vini fermi e frizzanti hanno continuato a crescere fino alla fine di giugno anche nel comparto dei vini online. Infatti, nella seconda parte del periodo considerato c’è stato un aumento per i vini del 13,9%, e anche gli spumanti hanno potuto riacquistare il terreno perso, con un aumento repentino del 27,5%, con una preferenza particolare per gli Charmat Secchi.