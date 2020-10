Albero cade in via Campigli a Varese, traffico in tilt

Un albero è caduto questa mattina, venerdì 2 ottobre, poco prima delle 7, in via Campigli a Varese (foto di repertorio). La grossa pianta è caduta sulla strada proprio nell’ora di massimo traffico, causando gravi disagi alla circolazione, visto che in quella zona si trovano diversi istituti scolastici.

Lunghe code si sono formate in via Sanvito Silvestro e in tutta le strade limitrofe. Sul posto i vigili del fuoco che hanno taglio la pianta e poi l’hanno rimossa, e gli agenti della polizia locale per gestire il traffico. La strada è stata riaperta intorno alle 8.50 e la circolazione è ripresa, anche se lentamente.