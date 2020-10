Auto ribaltata a Casorate Sempione, soccorsa una 24enne

Tre auto si sono scontrate a Casorate Sempione poco dopo le 19 di martedì 20 ottobre. Nell’urto avvenuto in via Sempione uno dei veicoli si è ribaltato sulla sede stradale. I vigili del fuoco del distaccamento di Somma Lombardo sono intervenuti con un’autopompa, hanno messo in sicurezza gli automezzi e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

Sul posto è accorsa un’ambulanza della Croce rosa Italiana di Gallarate, il personale sanitario ha prestato soccorso ad una ragazza di 24 anni che non ha subito gravi conseguenze.