Barasso, il Comune cede sei computer a titolo gratuito per studenti bisognosi

Sei computer che il Comune non può più utilizzare per le finalità dell’ente e che vengono messi a disposizione per studenti delle scuole primarie e secondarie che ne hanno bisogno.

Li mette a disposizione il Comune di Barasso, con un avviso pubblicato sul sito ufficiale.

Il Comune di Barasso effettuerà la cessione dei pc a titolo gratuito ai privati che ne faranno richiesta. Possono presentare richiesta famiglie con studenti frequentanti la scuola primaria e/o secondaria residenti nel Comune di Barasso. La richiesta di partecipazione potrà essere presentata entro le ore 12 del 27/11/2020 all’Ufficio Protocollo del Comune di Barasso previo appuntamento da fissarsi al numero 0332 743386, tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica ordinaria info@comune.barasso.va.ito tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo comune.barasso@pec.regione.lombardia.it.

Sarà presa in considerazione una sola domanda da uno stesso soggetto richiedente.

ORDINE DI PRIORITÀ NELL’ASSEGNAZIONE

L’assegnazione sarà effettuata utilizzando i seguenti criteri di priorità decrescente:

a) Nucleo familiare con studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado con assenza di dispositivi per la didattica a distanza o in numero non sufficiente rispetto agli studenti appartenenti alla famiglia;

b)Nucleo familiare con studenti frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado con assenza di dispositivi per la didattica a distanza o in numero non sufficiente rispetto agli studenti appartenenti alla famiglia;

c) Reddito ISEE (allegando attestazione) non superiore a € 30.000,00

ESITO DELLA PROCEDURA

Dei risultati della procedura di cui al presente avviso verrà data opportuna informazione a mezzo sito web comunale.

Ulteriori informazioni possono essere richieste scrivendo all’indirizzo di posta elettronica tecnico@comune.barasso.va.it o chiamando il numero 0332 743386