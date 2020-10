Il Centro Beccaria amplia la sua offerta con un’equipe specializzata nei dolori addominali

Il Centro Polispecialistico Beccaria di Varese amplia la sua offerta sanitaria. Nella squadra medica è entrato anche il dottor Luigi Gianfrate, gastroenterologo, specializzato nello studio e nella cura dei problemi dello stomaco, dell’intestino e, più in generale, dell’intero apparato digerente. Parliamo, dunque, di gastrite, ulcera, reflusso gastro esofageo ma anche di altre sintomatologie a carico dell’apparato in questione.

I sintomi più noti vanno dal bruciore di stomaco, alle difficoltà digestive, alla nausea e a tutti quei dolori che definiamo genericamente “dolore addominale”.

Lo specialista accoglie il paziente al Centro, sito in via Calogero Marrone 2, per una visita a cui far seguire, nel caso, l’ecografia delle “anse intestinali” o, in casi specifici, un’endoscopia. Quest’ultima consta di due diversi esami di approfondimento: gastroscopia e colonscopia.

La gastroscopia o esofago-gastroduodenoscopia è un esame di accertamento del tratto gastrointestinale superiore, che comprende esofago, stomaco e duodeno.

È un’indagine che prevede l’utilizzo di una sonda che va a esplorare in modo chiaro il primo tratto dell’apparato digerente.

L’esame richiede una preparazione dal punto di vista alimentare la cui spiegazione verrà fornita dal personale sanitario.

Diversa è la colonscopia che permette di esaminare la superficie del colon inserendo una sonda sottile e flessibile. In questo modo, lo specialista può visualizzare ed analizzare lo stato dei tessuti, la presenza di lesioni, diverticoli, polipi, o altre patologie.

Anche per questo esame sono richieste indicazioni dietetiche ben definite e l’assunzione di un preparato scelto per la pulizia intestinale.

Al Centro Beccaria è possibile effettuare l’indagine completa e ottenere una diagnosi precisa grazie all’equipe specialistica diretta dal dottor Luigi Gianfrate.

Per appuntamenti e informazioni telefonare al numero 0332/1880700 interno 3.