Concorsi pubblici in sanità: la FP Cgil organizza corsi di preparazione

In vista dell’apertura di una fase di assunzioni e concorsi in Sanità, la Funzione Pubblica CGIL Varese ha deciso di organizzare una serie di corsi di preparazione ai concorsi pubblici, aperti agli iscritti e ai non iscritti.

Prima tappa di questo percorso, che proseguirà con una formazione propedeutica per i concorsi per infermiere e per OSS, è una serie di lezioni per prepararsi al meglio al Concorso per amministrativi, cat C.



Nel rispetto delle misure di prevenzione Covid19, le lezioni si terranno in modalità FAD, formazione a distanza, e saranno videolezioni fruibili in qualsiasi momento della giornata, attraverso una password fornita al momento dell’iscrizione.

Attraverso la piattaforma saranno disponibili anche i materiali inerenti ai corsi (test, diapositive…) e ci sarà la possibilità di inviare quesiti via mail direttamente ai docenti.