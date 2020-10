Controlli antidroga a Gallarate, due giovani segnalati e una patente ritirata

Nel tardo pomeriggio di domenica 18 ottobre, la volante del Commissariato di Gallarate, mentre percorreva via Carlo Noè, ha sottoposto a controllo di Polizia un gruppo di tre persone.

I soggetti stazionavano nei pressi di una Renault Clio bianca, in sosta all’interno dell’area di parcheggio ad uso pubblico, prospiciente ad un palazzo. Nel corso delle operazioni è saltato subito agli occhi degli Agenti che nella vettura vi era un sacchetto di plastica, contenente un narghilè, ovvero uno strumento arabo per il fumo, che riportava chiari segni di un utilizzo costante.

Durante le fasi di identificazione gli Agenti hanno anche notato che uno dei ragazzi tremava vistosamente. Alla specifica domanda dei poliziotti il giovane ha consegnato loro, dopo averlo estratto dai propri indumenti intimi, un involucro di plastica trasparente, contenente un unico pezzo di sostanza stupefacente dalle caratteristiche organolettiche dell’hashish.

A questo punto tutti i componenti del gruppo sono stati sottoposti a perquisizione, che ha avuto esito positivo per il titolare della Clio, colto in possesso di un pezzo di sostanza stupefacente di tipo Hashish, detenuto all’interno della del giubbotto.

Per i due giovani colti in possesso delle sostanze stupefacenti, entrambi gallaratesi, è scattata la segnalazione in Prefettura per la detenzione ai fini d’uso personale, al titolare della Clio è stata altresì applicata la sanzione del ritiro della patente di guida, così come previsto dalla normativa antidroga.