Covid, il Comune di Taino cerca volontari

Taino cerca volontari. L’aumento di casi positivi al covid-19 ha infatti portato il Comune a riattivare i servizi di consegna a domicilio alle famiglie in quarantena, soluzione già praticata durante il lock-down della scorsa primavera.

Per questo motivo, l’amministrazione comunale è alla ricerca di volontari in grado di poter dare una mano durante il nuovo momento d’emergenza.

«Abbiamo bisogno della vostra collaborazione per garantire il servizio a tutti coloro che si trovano in difficoltà -. Scrive in una nota l’amministrazione di Taino, dove al momento conta venti casi positivi al covid-19 -. Cerchiamo volontari automuniti e liberi da impegni lavorativi, poiché i servizi si svolgono principalmente la mattina».

Le persone interessate a segnalare la propria disponibilità come volontari per i servizi di supporto possono indirizzare la richiesta a servzisocioeducativi@comune.taino.va.it oppure telefonare al numero 333.7887985