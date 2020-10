Covid, niente da fare per la Maratona del Lago Maggiore

Era uno degli eventi sportivi (e non solo) più attesi dell’autunno sul Lago Maggiore ma, come molte altre manifestazioni, l’emergenza sanitaria l’ha cancellato.

Tra le iniziative annullate anche la Maratona del Lago Maggiore, in programma il 1 novembre. Di seguito il messaggio degli organizzatori:

Negli ultimi tre mesi abbiamo sognato una domenica di sport, svago, divertimento, benessere, amicizia, turismo, promozione del nostro splendido territorio attorno al magico Lago Maggiore. Così, purtroppo, non sarà. Annunciamo che l’evento di domenica 1 novembre 2020, a causa della forte ripresa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, non si potrà svolgere. La decisione è stata presa all’unanimità questa mattina assieme a Istituzioni locali e Comuni coinvolti (Verbania-Baveno-Stresa) valutando il forte aumento dei contagi da Covid-19 registrato in questi giorni. Per questioni di sicurezza sanitaria è stato quindi deciso che non sussistono più le condizioni allo svolgimento dell’evento. Paolo Ottone, Presidente di Sport PRO-MOTION A.S.D, abbracciando tutto il team organizzatore ed i partecipanti: “Pur rimanendo ottimisti nella vita e per il futuro di tutti noi, siamo con il morale a terra e profondamente dispiaciuti per quanto sta accadendo. Ci abbiamo creduto fino alla riunione avvenuta questa mattina con le autorità. Tutto il nostro staff si è impegnato tantissimo in questi mesi senza mai sottovalutare il problema Covid-19, anzi facendone la priorità di ogni piano operativo attuato per poter organizzare in totale sicurezza sanitaria la SPORTWAY Lago Maggiore Marathon in base alle normative governative vigenti e seguendo il protocollo FIDAL, tutte norme che avremmo rispettato alla lettera”. Ci avete creduto insieme a noi e vi siamo grati della grandissima fiducia e vicinanza dimostrata nelle ultime settimane. Avevamo promesso, in caso di questa circostanza, che avremmo mantenuto le iscrizioni valide per la prossima edizione del 7 Novembre 2021 e così sarà quindi nei prossimi giorni tutti gli iscritti riceveranno le istruzioni per poter correre la LMM 2021 che ci auguriamo si possa disputare da Arona a Verbania…sul percorso più panoramico d’Italia!”