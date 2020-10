Folla al punto tamponi: difficile tenere il distanziamento

Grande afflusso di persone al punto tamponi dell’ospedale di Varese questa mattina.

Situato all’ingresso di Viale Borri accoglie sia studenti e personale della scuola che hanno accesso libero dietro registrazione sul portale sia quanti vengono convocati su richiesta del proprio medico curante o per uscire dalla quarantena obbligatoria o fiduciaria.

Più di una volta le modalità di accoglienza e il distanziamento sono stati al centro di critiche e di segnalazioni da parte dei nostri lettori.

Il personale, efficiente e veloce che gestisce tre poltrone per effettuare i test, in alcuni giorni ed orari si trova a dover far fronte a un flusso molto elevato.

Per questo sono state proposte sedi alternative e sono allo studio alcuni cambiamenti soprattutto per il settore studentesco che potrebbe accedere ai test rapidi.