Le Civiche Raccolte d’Arte festeggiano 30 anni: audioguide per i Musei di Busto Arsizio

Si celebra oggi il trentesimo anniversario delle Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna a Busto Arsizio, la cui inaugurazione è avvenuta il 3 maggio 1990.

La ricorrenza, slittata di cinque mesi rispetto alla data originale a causa dell’emergenza Covid, è celebrata con alcune interessanti novità che coinvolgono entrambi i musei civici: Palazzo Cicogna e Museo del Tessile.

AUDIOGUIDE E VIDEO DIDATTICI: I MUSEI DIVENTANO SMART

Dunque, questa mattina (sabato 3 ottobre), la vicesindaco e assessore alla cultura Manuela Maffioli, all’ingresso principale del Museo del Tessile, ha presentato le audioguide che sono state realizzate per entrambi i musei. Si tratta di un nuovo strumento per la visita autonoma al patrimonio museale cittadino e di percorsi-gioco per gli utenti più piccoli.

Inoltre, per l’occasione è stata realizzata la riedizione del catalogo delle Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Cicogna, completo delle ultime donazioni pervenute al museo dal 2009 al 2020. Quest’ultima, insieme alle audioguide dedicate, saranno presentate al pubblico oggi, sabato 3 ottobre, alle 17.00 (a palazzo Cicogna).

Attraverso l’audioguida del Tessile è possibile visitare le 17 sale senza alcun vincolo. Basta avere un dispositivo mobile (smartphone o tablet) con gli auricolari; scaricare l’app gratuita ; aprire l’app e cercare “Busto Arsizio”; scegliere il museo di preferenza e visualizzare la collezione (ogni collezione corrisponde a una sala museale). Non si dovrà seguire un percorso predefinito, ma sarà possibile ascoltare il file audio con la voce di Valentina Zaro e di Erika Montedoro oppure leggere il testo di spiegazione relativo alla sala scelta.

Per i più piccoli sono stati creati 34 video didattici interattivi in modo che possano conoscere i musei in modo divertente e creativo. #IZI…MISSIONE-MUSEO! propone due alternative: i giocolab che partendo da un tema della collezione propongono un’attività di laboratorio da svolgere a casa con materiali facilmente reperibili e due percorsi in compagnia di simpatici personaggi che, sala per sala, presenteranno le curiosità dei musei ai piccoli lettori. A tutti i bambini che completeranno almeno 4 appuntamenti di un museo a loro scelta, divertendosi a realizzare le attività proposte, spetterà una sorpresa. Sarà sufficiente inviare le foto dei lavori realizzati a didattica@comune.bustoarsizio.va.it ; i partecipanti riceveranno una mail con i dettagli per un appuntamento al museo dove verrà consegnata la sorpresa, un gioco di società a tema per continuare a giocare con le opere dei musei di Busto Arsizio.

Tutti i video sono disponibili anche nella playlist del canale Youtube “Musei Civici di Busto Arsizio“.

È possibile trovare le audioguide dei musei cittadini insieme al resto dei percorsi culturali realizzati sull’app gratuita “Izi. Travel” grazie alla dottoressa Valentina Zaro, responsabile dei Servizi educativi museali al link http://izi.travel/browse/efe13a18-31a1-413e-9a07-e1027a46c13c .

UN IMPORTANTE ANNIVERSARIO PER I MUSEI BUSTOCCHI

L’amministrazione non ha voluto rinunciare a questa giornata, ma anzi, ha allargato la festa al Museo del Tessile. «Si tratta di un grande anniversario per cui avevamo in mente una cerimonia in grande stile da realizzare in primavera. Anche se ridimensionata, ci saranno gli artisti che si sono succeduti nello spazio per l’arte e che hanno lasciato di sé un’opera alla collezione del Museo; ci saranno inoltre alcuni critici che nel tempo hanno contribuito allo studio, anche scientifico, delle nostre collezioni. Presenteremo in questa occasione il nuovo catalogo delle civiche raccolte, si tratta del catalogo della nostra collezione aggiornato delle nuove donazioni. È un aggiornamento dell’inizio dell’anno perché avremmo dovuto presentare il catalogo in primavera quindi le ultimissime non sono inserite» ha spiegato il vicesindaco e assessore Manuela Maffioli.

La festa di Palazzo Cicogna si estende anche al Tessile «con la presentazione delle audioguide, perché seppur sono diversi, viaggiano in coppia. Custodiscono entrambi il sapere e il saper fare, le nostre tradizioni e le nostre radici; il nostro passato e il nostro presente. Sono luoghi dove vorremmo che le persone si sentissero sempre più libere di entrare, spezzando una passeggiata o in un’ora libera durante la giornata, perché l’esperienza al museo, davanti ad un’opera d’arte fa bene a se stessi e, se condivisa, diventa un patrimonio di ricchezza collettiva» ha concluso l’assessore alla cultura Manuela Maffioli ricordando le risorse umane che si dedicano alla cura e alla conservazione di questi patrimoni, come la direttrice della biblioteca Claudia Giussani, la curatrice delle Civiche Raccolte d’Arte Valeria Ferrè e i custodi dei musei.

«Con semplici passaggi si potrà usufruire di un servizio che accompagnerà la visita dell’utenza con aneddoti, curiosità e focus sui macchinari. Si potrà ascoltare o leggere la guida, inoltre è possibile seguire la guida interamente oppure selezionare la singola sala d’interesse. Ci sono file dedicati anche ai bambini tra i sei e i 12 anni e a quelli che si impegneranno di più regaleremo un gioco di società» ha sottolineato la responsabile Valentina Zaro. Un viaggio e un gioco che si inserisce nel percorso di iniziazione alla cultura e al bello che l’amministrazione punta a promuovere dalla tenera età (l’invito ai genitori al ritiro della tessera d’iscrizione gratuita alla biblioteca e del primo libro della vita).