“Lo sport per i ragazzi è vita, non fermatelo”

Riceviamo pubblichiamo la lettera di un gruppo di mamme i cui figli giocano nella Polisportiva 7Laghi Gazzada Schianno (la foto è d’archivio)

Buongiorno Direttore,

siamo un gruppo di mamme stanche e arrabbiate.

I nostri ragazzi giocano da qualche anno in una società sportiva di pallacanestro in provincia di Varese.

Quando, ieri, il governatore Fontana ha comunicato le nuove restrizioni relative agli sport da contatto, ci siamo sentite prese in giro per l’ennesima volta.

La nostra società si è impegnata fin da subito a tutelare i ragazzi, seguendo a regola d’arte tutti i protocolli richiesti per il contenimento del contagio; hanno lavorato duramente per permettere agli atleti di ogni età di godere del loro diritto allo SPORT, RIMETTENDOCI ANCHE A LIVELLO ECONOMICO!!!!

Lo sport è scuola di vita! Aiuta a crescere mentalmente, insegna che è più educativa una sconfitta di una vittoria, ci mette di fronte ai nostri limiti e ci sprona a superarli cercando di raggiungere obiettivi prefissati. Lo sport è rispetto degli altri, è sacrificio e impegno. Valori fondamentali per una società sana!

Direttore le chiediamo di dar voce al nostro grido. Queste decisioni così forti stanno trasformando le generazioni future in persone virtuali, prive di rapporti umani. Il loro mondo sarà dietro un pc (dalla DAD allo smart working…).

Avremo una società formata da AUTOMI e non da persone vive intellettivamente parlando.

Aiutiamo i nostri bambini ad avere un degno futuro, loro sono piccoli e non possono combattere.

Dobbiamo farlo noi o sarà troppo tardi!!

Speriamo di cuore che riesca a far sentire il nostro grido di protesta.

La ringraziamo per l’attenzione.

Cordiali saluti

Un gruppo di mamme della Polisportiva 7Laghi Gazzada Schianno (VA)