Luciano Landoni presenta “La mia vita ai tempi del coronavirus”

Assessorato alla Cultura della Città di Castellanza e Biblioteca Civica di Castellanza presentano sabato 17 ottobre alle ore 17, presso la Sala Conferenze della Biblioteca Civica di Castellanza, il libro di Luciano Landoni “La mia vita al tempo del coronavirus”, TraccePerLaMeta editori. Presenta la serata la figlia, Lucia Landoni. Intervengono gli editori Anna Maria Folchini Stabile e Paola Surano.

Ne “La mia vita ai tempi del Coronavirus” l’autore racconta, attraverso un diario quasi quotidiano, le proprie sensazioni a partire da venerdì 21 febbraio: l’inizio, in Lombardia, dell’emergenza sanitaria. Un frammento di vita (i mesi dell’esplosione e dell’evoluzione dell’epidemia), che Luciano Landoni definisce vita sospesa, nel quale in tanti potranno riconoscersi. Pagine ricche di umanità e anche di innumerevoli argute provocazioni, nonché di rigorosi rimandi storici, scientifici, economici e letterari.

Luciano Landoni, giornalista specializzato nell’analisi delle tematiche socio-economiche. Dopo la Laurea in Scienze Politiche (indirizzo Politico Economico), ha approfondito i suoi studi in campo economico e sociale, pubblicando numerosi saggi in materia. Ha ricoperto per diversi anni la funzione di Capo Ufficio Studi di una delle più importanti Associazioni territoriali di Confindustria. Dal 2005 al 2019 ha scritto di economia sulle pagine de l’Inform@zione e de l’Inform@zione-online.

Ha pubblicato una serie di libri incentrati sulle problematiche specifiche del “fare impresa” in Italia e diverse “biografie aziendali” nell’ambito della collana “Romanzi Industriali” -GMC Editore, “Mobilis in mobile – Mobile nell’elemento mobile, fare impresa nella società liquida”, 2017 e “Fatti male”, 2018 per TraccePerLaMeta.

In rispetto alle regole del distanziamento sociale, introdotte per prevenire la diffusione del virus COVID-19, i posti per il pubblico saranno limitati. Gli interessati potranno prenotarsi telefonando al numero della biblioteca 0331503696 o scrivendo alla email: biblioteca@comune.castellanza.va.it