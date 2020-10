Ecco il modulo per l’autocerticazione in Lombardia

Da giovedì 22 ottobre al 13 novembre non si potrà circolare dalle 23 alle 5. È quanto disposto dalla ultima ordinanza regionale con una serie di provvedimenti per contrastare la diffusione del coronavirus.

I trasgressori potranno essere puniti “con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000” come disposto dall’articolo 4 del DL 25 marzo 2020, n. 19.

Si potrà circolare solo per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.

Tali eccezioni dovranno essere documentate attraverso una autocertificazione.