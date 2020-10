Murales sul muro dell’ex Ratti, “il Comune intervenga“

«Qualche pseudoartista, assolutamente irrispettoso della proprietà privata e del decoro pubblico ha disegnato un grande murales in via Fornara all’ingresso di Luino. Sarebbe davvero il caso che il Comune intervenisse con la nuova proprietà della Ratti per far cancellare questa “roba” nel più breve tempo possibile».

Lo chiede Andrea Pellicini, consigliere comunale di minoranza a Luino.

«Ci auguriamo che la Ratti, dopo la recente trasformazione urbanistica deliberata dal Consiglio Comunale nell’aprile scorso, possa diventare un nuovo e moderno quartiere di Luino. Nel frattempo, cerchiamo di evitare che si trasformi in una cosa ridicola», aggiunge Pellicini.

«La via è dedicata a Flavio Fornara, Martire della Gera. Difendiamone la memoria cancellando subito queste banalità», conclude il consigliere.