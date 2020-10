Perché lo svapo riduce l’inquinamento

Scegliere lo svapo al posto delle sigarette tradizionali vuol dire ridurre l’inquinamento. Le e-cig, infatti, sono decisamente più salutari, e inoltre il loro impiego riduce la produzione di anidride carbonica e il numero di mozziconi. Ovviamente, ci sono molti altri vantaggi che derivano dal ricorso alle sigarette elettroniche, ormai riconosciuti dalla maggioranza della comunità scientifica: da una parte, la possibilità di gestire come si vuole, e quindi di ridurre, la concentrazione di nicotina che deve essere inalata; dall’altra parte, la riduzione degli effetti negativi dal punto di vista della salute umana. Le e-cig diventano dunque indispensabili sia per la lotta che per la prevenzione al tabagismo, svolgendo una funzione innocua e garantendo un’efficacia decisamente superiore a quella delle compresse e dei cerotti.

Vape in Italy, punto di riferimento per lo svapo

Per comprare prodotti per lo svapo di qualità ci si può affidare a Vape in Italy, e-commerce che garantisce spedizioni gratuite con una spesa minima di 49 euro e consegne entro non più di 3 giorni dal momento in cui l’ordine viene effettuato. Qui si possono trovare non solo sigarette elettroniche e liquidi, ma anche basi, aromi, atomizzatori e un ampio ventaglio di accessori, che spazia dai vetri al cotone, dagli adattatori alle skin, dagli astucci alle batterie. E, ancora, wick wire mesh, drip tips, flaconi vuoti e tutto ciò che può essere utile per godersi un’esperienza di svapo di alto livello.

Guida allo svapo

È dal 2003 che le sigarette elettroniche hanno iniziato a essere vendute in tutto il mondo, a partire dalla Cina. Questi dispositivi assicurano ai fumatori un’esperienza del tutto innovativa, e sono costituiti da diversi componenti: un filtro (o cartuccia), una batteria agli ioni di litio, i sensori, i connettori e un atomizzatore. La possibilità di personalizzare le e-cig è frutto della costante evoluzione a cui questi apparecchi sono andati incontro con il passare del tempo: oggi non è eccessivo definirli dei gioielli tecnologici che possono essere modulati in base alle necessità e che sono in grado di offrire performance sempre più elevate.

Come funziona una sigaretta elettronica

Il meccanismo di funzionamento delle sigarette elettroniche è piuttosto facile: la sigaretta viene attivata tramite un pulsante o grazie a un sensore che entra in funzione nel momento in cui si inala mediante il filtro. La batteria, una volta che si è accesa, attiva la resistenza che è presente all’interno dell’atomizzatore, così che il liquido dentro la cartuccia possa essere riscaldato. Il liquido, così, viene vaporizzato, e quello stesso vapore viene inalatp dal vaper, che così ha l’impressione di avere a che fare con una sigaretta vera e propria.

Una soluzione naturale e innocua

Come ormai è stato appurato, il vaping è molto più salutare rispetto al fumo, dal momento che prevede il ricorso a un liquido che contiene sostanze non pericolose. In particolare, il liquido base è costituito dalla glicerina vegetale e dal glicole propilenico, a cui vengono aggiunte delle sostanze aromatiche ed eventualmente la nicotina. La presenza di nicotina è facoltativa, e il suo dosaggio può essere modulato in base alle esigenze: in altri termini, in base a quanto se ne è dipendenti e alla propria forza di volontà.

Tutti i benefici offerti dalle sigarette elettroniche

La riduzione dell’inquinamento ambientale, pertanto, è solo uno dei numerosi vantaggi che derivano dall’uso delle e-cig, che per altro permette di spendere di meno rispetto al fumo di sigarette classiche. La batteria al litio ricaricabile fa sì che non ci sia bisogno di alcun accendino e che si possa fumare dappertutto. A essere vaporizzate sono sostanze solventi e aromatizzanti che vengono impiegate anche nel settore alimentare. Gli studi sulle sigarette elettroniche, comunque, proseguono senza soluzione di continuità, ma gli eventuali pericoli riguardano unicamente l’uso di liquidi non certificati che possono favorire la formazione di sostanze cancerogene e tossiche. Ecco spiegato il motivo per cui conviene sempre rivolgersi a rivenditori specializzati e qualificati, in grado di garantire gli standard di qualità più elevati.