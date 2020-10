Solo due giorni per vincere una vacanza in Piemonte con uno scatto

I giochi sono quasi fatti. C’è tempo solo fino al 21 ottobre per partecipare a “Il Piemonte che non ti aspetti“: il contest social lanciato da Lonely planet Italia. Entro il 10 novembre si sapranno i vincitori, in palio un soggiorno di due giorni per due persone in Piemonte.

Per partecipare al concorso non serve altro che pubblicare sulla propria pagina Instagram una fotografia, una gallery, un collage o un video accompagnati da una didascalia esplicativa, che raccontino gli aspetti più particolari legati al territorio e all’immaginario piemontese. I temi su cui bisogna concentrarsi sono quattro e riguardano: le attività all’aperto; l’arte e la cultura; l’enogastronomia; e la spiritualità (anche attraverso la scoperta dei piccoli borghi).

La partecipazione al concorso è gratuita. Ogni utente dovrà “taggare” sotto i propri contenuti @lonelyplanet_it e @visit_piemonte e infine indicare gli hashtag #ilpiemontechenontiaspetti e #VisitPiemonte (l’account Instagram dell’utente non dovrà essere impostato come “privato”).

Tutte le informazioni sul concorso si possono trovare sul sito di Lonely planet Italia a questo link.