Il successo dei prodotti Rilastil

I prodotti per la cura della persona sono sempre più richiesti online, con un vero e proprio boom di vendite sul web, come segnalato da Netcomm Forum Live, con un aumento importante rispetto al 2019.

Ovviamente, il fenomeno è stato favorito dal lockdown, ad ogni modo molti degli oltre 2 milion28i di nuovi e-shopper hanno continuato a comprare su internet anche nel post-coronavirus.

In questo settore, si distinguono in particolare le farmacie online, canali preferenziali per l’acquisto digitale di prodotti per la bellezza, la cosmesi e la cura della pelle, con store online specializzati come Farmaciauno dove trovare una proposta molto ampia di prodotti per il benessere e la salute della persona.

Tra questi, alcuni dei più richiesti sono quelli di Rilastil, articoli molto gettonati dagli utenti, con una vasta gamma di creme e lozioni per il viso, il corpo e la protezione della cute dai raggi solari, oltre a un vasto assortimento di prodotti per i bambini, le mamme e diverse linee per il make-up.

Rilastil: una storia iniziata nel 1870

La qualità dei prodotti Rilastil è strettamente legata alla storia di Domenico Ganassini, stimato biochimico in grado di realizzare importanti scoperte in questo campo tra cui quella della vitamina PP, una sostanza utile nella protezione della pelle e nella stimolazione della microcircolazione.

Nel 1935 fonda l’Istituto Ganassini a Milano, incentrando l’attività fin da subito nel settore della farmaco-biologia, proponendo prodotti di alta qualità dal punto di vista cosmetico e dermatologico.

È nel 1972 che nasce Rilastil, il cui punto di forza è la capacità di donare elasticità alla pelle, da utilizzare per l’igiene personale, come idratante per il giorno, contro le smagliature e rassodante della pelle dopo la gravidanza.

Nel corso degli ultimi anni, l’azienda italiana è diventata un punto di riferimento per il mercato italiano, espandendosi anche all’estero e investendo soprattutto in ricerca e sviluppo per garantire prodotti sempre innovativi e adeguati alle esigenze delle donne e dei bambini.

La proposta di Rilastil per la cura della persona

Oggi Rilastil vanta una gamma considerevole di prodotti per la cura della persona: ad ogni modo, nonostante un’ampia varietà di soluzioni il fulcro rimangono le creme per la pelle elastica.

Per quanto riguarda il trattamento del corpo, una delle linee di maggior successo è Acqua di Rilastil, un set di prodotti specifici per l’idratazione della pelle, con soluzioni a base di acido ialuronico e Olio di Enotera con Omega 6, con opzioni dedicate sia per le pelli secche sia per quelle grasse.

Sempre per il corpo, c’è anche la linea Elasticizzante, pensata appositamente per chi vuole mantenere la cute morbida e tonica, con creme per il trattamento quotidiano della pelle, fiale per il viso e il corpo e oli emollienti utili in presenza di cicatrici cutanee.

Per la protezione del viso, Rilastil propone tantissime opzioni differenti, come la crema D-Clar per il micropeeling concentrato e il trattamento esfoliante, fino al siero detox per il viso Multirepair H.A. con azione riparatrice e antiossidante.

Particolarmente apprezzate sono le creme solari per la protezione della pelle dal sole, con una gamma di prodotti davvero completa, tra cui composti specifici per le pelli tatuate, la pelle grassa e la cute ipersensibile e quella dei bambini.

Chi desidera una protezione molto alta può optare per Rilastil Sun System Latte PPT SPF 50, in grado di idratare la pelle, prevenire l’insorgenza di eritemi solari e scottature, preservare dall’invecchiamento e schermare le radiazioni UVB-UVA.

Anche per quanto riguarda la cosmesi, la proposta di Rilastil rimane una delle più gettonate del settore, con i prodotti della linea Camouflage rivolti alle pelli sensibili, che comprendono cipria correttiva e fissativa, fluidi antimacchia e diversi tipi di fondotinta.

La linea Maquillage, invece, presenta tutto il necessario per un make-up che rispetti la pelle del viso, con un assortimento di matite, ombretti e mascara anche per la cute sensibile.

I prodotti Rilastil per le mamme e le donne in gravidanza

Esistono alcuni momenti nella vita in cui la pelle è sottoposta a forti stress, soprattutto per le donne durante la gravidanza e nel periodo successivo di allattamento del piccolo.

Le trasformazioni fisiche e gli squilibri ormonali possono mettere a dura prova l’elasticità della pelle, per questo motivo Rilastil ha studiato una gamma di prodotti dedicati alle future mamme, acquistabili anche online presso gli e-commerce delle migliori farmacie virtuali.

L’azienda propone, innanzitutto, una crema con amminoacidi essenziali contro le smagliature, al cui interno si trova un complesso vitaminico e l’olio di crusca di riso, ideale da usare come emolliente, elasticizzante e idratante.

Ovviamente, non manca la variante per pelli sensibili, una crema apposita con sodium butyroyl hyaluronate utilizzabile anche sulla cute soggetta ad allergie, prurito e irritazioni. Per un trattamento intensivo ci sono anche le fiale Rilastil per ridurre le smagliature, impiegabili sia in gravidanza che durante l’allattamento come emolliente e levigante.