Il tema dei cambiamenti climatici entra a scuola per il nuovo “Fridays for future”

Una riflessione sui cambiamenti climatici dovrà essere proposta in tutte le scuole. In occasione della nuova manifestazione indetta dal movimento Fridays For Future Italia venerdì 9 ottobre, il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, ha inviato agli istituti scolastici una nota in cui si richiede di dedicare, nel corso della mattinata di venerdì, una riflessione sul tema che sarà affrontato, durante tutto l’anno, nell’ambito del nuovo insegnamento dell’Educazione civica.

I temi ambientali sono infatti uno dei tre filoni contemplati dalla Legge 92/2019, assieme allo studio della Costituzione e alla Cittadinanza digitale.

«Compito precipuo della Scuola – si legge nella nota – è quello di approfondire, analizzare, elaborare strategie assieme alle studentesse e agli studenti, finalizzate alla più completa e funzionale trattazione di argomenti che rivestono una così grande importanza per le nuove generazioni».