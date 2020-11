Ambulanze in coda al pronto soccorso di Gallarate. Molte le richieste di ricovero ma mancano i posti

Crescono le criticità nel sistema ospedaliero. Dopo Tradate ieri, oggi è toccato al Sant’Antonio di Gallarate.



Il Pronto soccorso del Sant’Antonio è sotto pressione da questa mattina. Una decina le ambulanze in attesa di consegnare pazienti al personale sanitario.

Dentro al PS, oltre una trentina le persone che hanno bisogno di assistenza. Una richiesta che ha saturato i posti disponibili. Ventitré, a metà giornata, i pazienti da ricoverare.

La domanda elevata di posti letto per ricoveri non è in linea con le nuove dimissioni. In questo modo l’azienda deve trovare velocemente soluzioni alternative.

Le attese delle ambulanze fuori dal PS gallaratese raggiungono le 4 ore.