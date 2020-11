Un lungo serpentone di ambulanze in coda fuori dal pronto soccorso di Tradate. Una trentina di pazienti Covid da ricoverare. Al Galmarini, però, non c’è posto perchè ospedale mantenuto “covid free” dalla Sette Laghi.

Quindi si cercano alternative all’interno della rete ospedaliera aziendale. Anche a Varese c’è una micro coda, alcuni mezzi stanno stazionando in attesa che le persone vengano prese in carico.

A provocare l’intoppo sembrerebbe un black out dell’ospedale di Legnano che avrebbe indotto Areu a indirizzare le ambulanze su Tradate anche per soccorsi della zona dell’alto milanese come Rho e Pero. Oggi, il primario del reparto di medicina ha scritto una lunga e dolorosa lettera al giornate specializzato Quotidiano sanità raccontando dati, situazioni ed emozioni.

Oggi è un’altra giornata difficile per l’ospedale di Varese. A metà pomeriggio erano 30 i pazienti in attesa di ricovero, al netto delle persone dimesse. Un ritmo di accettazione che costringe la direzione strategica a rivedere e riorganizzare nuovi spazi e reparti.

All’ospedale di Circolo è stato installato un nuovo silos per l’ossigeno per rispondere alla crescente richiesta di ventilazione dei ricoverati.