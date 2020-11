Antenna e frontalieri, torna a riunirsi il consiglio comunale di Luino

Terzo consiglio comunale luinese dell’era Bianchi con l’amministrazione che entra nel vivo delle questioni legate alla vita cittadina da governare in un momento difficile, e per questo assumono importanza le variazioni di bilancio prese proprio per fronteggiare il momento.

Il consiglio comunale si riunirà il prossimo 30 novembre, lunedì, sempre in streaming e al primo punto all’ordine del giorno come anticipato da varesenews c’è un tema importante, quello dell’emergenza climatica su cui un folto gruppo di associazioni ambientaliste sta da tempo lavorando.

Le questioni marcatamente territoriali che verranno affrontate riguardano gli ultimi punti dell’ordine del giorno: la mozione anticipata e che verrà discussa in Consiglio da parte del consigliere di “Azione Civica” Furio Artoni sui frontalieri, e la vicenda della antenna del cimitero tradotta in un’interrogazione, sempre a firma Artoni.