Auto cade nel Ticino a Golasecca

Vigili del fuoco, elisoccorso e mezzi del 118 stanno intervenendo in codice rosso sulla strada alzaia del Ticino, a Golasecca, per un incidente stradale che ha visto finire un’auto fuori strada.

(Foto d’archivio)

L’allarme è scattato alle 9.20, sul posto il sistema Areu 118 ha inviato un’ambulanza da Angera, un autoinfermieristica e anche l’elisoccorso.

La persona alla guida è stata recuperata: viene trasferita dal 118 in “codice giallo”, vale a dire ferita ma non in pericolo di vita.

(Articolo aggiornato alle ore 10.05 di lunedì 2 novembre 2020)