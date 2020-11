Bombolette scatenate a Laveno Mombello, i vandali colpiscono auto e chiesa

Decine le auto danneggiate e ancora di più un atto sacrilego sulla chiesa settecentesca di San Michele alla Rocca: un vero sfregio, quello subìto dalla comunità di Laveno Mombello nelle ultime due notti.

Vandalismo adolescenziale, che però colpisce non tanto per i messaggi provocatori (tra bestemmie e riproduzioni di organi genitali maschili), quanto per il numero di scritte lasciate in giro per le diverse zone del paese lacustre.

Colpito anche il monumento ai Caduti al belvedere della Rocca, appena sopra la chiesetta.

L’episodio più sgradevole resta quello sacrilego, che ha colpito la chiesetta del rione Rocca. I carabinieri della Compagnia di Luino sono impegnati nelle indagini per individuare i responsabili, si pensa un gruppo di ragazzini (e c’è da augurarsi che siano molto giovani, considerando la “qualità” dei messaggi).

I carabinieri invitano anche le famiglie a farsi avanti spontaneamente, per evitare peggiori conseguenze: se si costituissero, i giovani potrebbero infatti alleggerire la loro posizione. Nel frattempo alcuni cittadini si sono già dati da fare per cancellare la bestemmia sulla chiesetta settecentesca.