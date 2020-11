Cade in un dirupo durante un’escursione a Cavergno

Ha riportato gravi ferite l’uomo che è precipitato per un centinaio di metri da un dirupo. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, intorno alle 14 e 30 mentre l’uomo, 69 anni, svizzero domiciliato nel Bellinzonese, si trovava in zona Madaröö, in territorio di Cavergno, per una escursione insieme ad altre persone.

A stabilire le cause della caduta l’inchiesta della Polizia Cantonale. Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale, sono intervenuti i soccorritori della Rega, che dopo aver prestato le prime cure all’uomo l’hanno trasportato in elicottero all’ospedale.