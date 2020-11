Chiusure notturne sulla A8 in zona Milano Fiera

Sulla A8 Milano-Varese e sul Raccordo Fiera di Milano R37, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, nelle due notti consecutive di lunedì 23 e martedì 24 novembre, con orario 22:00-6:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Fiera Milano e l’allacciamento con la A50 Tangenziale ovest di Milano, verso Varese.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo Fiera, si dovrà invertire il senso di marcia verso la A8/Milano, uscire allo svincolo di Cascina Merlata e seguire le indicazioni per Novara ed entrare sulla A50 Tangenziale ovest di Milano dallo svincolo Gallaratese/Figino, per poi proseguire sulla A8 verso Varese;

Sul R37 Raccordo Fiera di Milano:

-sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese, per chi proviene da Rho ed è diretto verso Milano e Varese.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

da Rho verso Milano, proseguire sulla A52 Tangenziale nord verso Monza, uscire dallo svincolo di Baranzate, invertire il senso di marcia ed entrare sulla A8 verso Milano;

da Rho verso Varese, entrare dalla stazione di Lainate, al km 8+200.