Esattezza vuol dire tre cose. Appuntamento in diretta Facebook con il Museo Maga

Nuovo appuntamento con l’arte del Museo Maga in diretta Facebook e Zoom. Domenica 22 novembre alle 17.30 Alessandro Castiglioni conservatore del Museo MA*GA e curatore della mostra “La fantasia è un posto dove ci piove dentro”, leggerà e interpreterà le Lezioni Americane di Calvino, in dialogo con arte, moda e design nella contemporaneità.

Il tema di questa domenica è “Esattezza” e a riguardo Italo Calvino scrivera « «Cercherò prima di tutto di definire il mio tema. Esattezza vuol dire per me soprattutto tre cose: un disegno dell’opera ben definito e ben calcolato; l’evocazione d’immagini visuali nitide, incisive, memorabili, in italiano abbiamo un aggettivo che non esiste in inglese, “icastico”; un linguaggio il più preciso possibile come lessico e come resa delle sfumature del pensiero e dell’immaginazione.»

L’incontro è gratuito, prenotazione all’indirizzo didattica@museomaga.it