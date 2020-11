Festa Pro Patria Bustese: dopo Edalli brilla anche Federici

Gli assoluti di ginnastica artistica di Napoli hanno regalato due giornate di sorrisi e risultati alla Pro Patria Bustese che dopo aver festeggiato il quinto titolo italiano nell’all-around di Ludovico Edalli – cresciuto sulle pedane di casa anche se ora gareggia per l’Aeronautica Militare – ha visto l’esplosione in campo nazionale di un altro talento, Ares Federici. (foto Ferrario/Federginnastica)

Classe 2002, reduce da una tanto curiosa quanto interessante esperienza di vita e sport in Giappone, Federici ha ottenuto due titoli italiani di specialità vincendo l’oro sia nel volteggio sia nel corpo libero. Un risultato eccellente per il ginnasta della Pro Patria, già autore di un buon all-around sabato dove aveva già mostrato le sue qualità specie nel volteggio.

Nelle gare della domenica, quelle dedicate ai singoli attrezzi, Ares ha battuto tutti nel corpo libero con un esercizio nel quale ha ottenuto 14,400, superando con un buon margine Zurlini della Panaro Modena (14,100) e Mozzato della Spes Mestre (13,950). Mozzafiato la gara del volteggio: dopo la prima prova è andato in testa l’udinese Carlo Magliocchetti con Federici solo quarto su cinque finalisti. La seconda prova però è stata eccellente per il portacolori bustocco e il conteggio finale è stato salomonico: 13,725 finale sia per Magliocchetti sia per Federici che si è così messo al collo il secondo oro tricolore, seppure ex-aequo.

Nel frattempo, ecco l’attesa conferma per Edalli impegnato nella “sua” finale, quella della parallele pari: l’aviere di Busto Arsizio ha ottenuto un ottimo 14,400, punteggio con cui ha distanziato i due anconetani Lorenzo Casali e Lay Giannini che hanno affiancato Ludovico sul podio.