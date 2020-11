Da Geronimo alla luna: avventure da sfogliare

Ci troviamo in un periodo di incertezza e di inquietudine, sensazioni che sono più facili da gestire immersi in porti sicuri, perché no, anche nella scelta delle letture. Come può essere lo stile inconfondibile dell’investigatore dalla coda lunga più amato dai ragazzini o, per i più piccoli, lo stupore di un libro con i buchi, ben fatto, da sfogliare con il naso all’insù.

I custodi del regno della fantasia

In queste settimane di limbo rituffiamoci insieme ai nostri bambini nel Regno della Fantasia insieme al Gentil Topo più famoso del mondo.

Geronimo Stilton firma il suo ultimo romanzo pieno di profumi e di odori, di cavalieri, principesse per accompagnarci in un’altra avventura e salvare il Regno della Fantasia.

“I custodi del regno della fantasia”

di Geronimo Stilton

Piemme editore – €19.50

Guarda che luna!

Per i piccoli torniamo a stupirci con “Guarda che luna!”

Gabriele Clima, art director de La Coccinella e bravissimo autore di romanzi per ragazzi, ci fa sognare con un altro “libro con i buchi” tutto sulla luna.

Magico e semplice, come devono essere le cose belle.